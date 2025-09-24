Katalog firm
Intelliswift Software
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Konsultant Zarządzania

  • Wszystkie pensje Konsultant Zarządzania

Intelliswift Software Konsultant Zarządzania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in India w Intelliswift Software wynosi od ₹491K do ₹701K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intelliswift Software. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹563K - ₹659K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹491K₹563K₹659K₹701K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Konsultant Zarządzania zgłoszeń w Intelliswift Software aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

₹13.98M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Intelliswift Software?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Konsultant Zarządzania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Konsultant Zarządzania hos Intelliswift Software in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹701,232. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intelliswift Software for Konsultant Zarządzania rollen in India er ₹491,462.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Intelliswift Software

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Airbnb
  • Databricks
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby