Intellipaat Software Solutions
    Intellipaat provides online professional training and certification programs created by industry experts, targeting in-demand skills to boost career advancement and technical expertise.

    2011
    930
    $100M-$250M
