intelliHR Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w intelliHR wynosi od $84,948 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $162,505 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników intelliHR. Ostatnia aktualizacja: 11/25/2025

Inżynier Oprogramowania
$84.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$163K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w intelliHR jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $162,505. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w intelliHR wynosi $123,726.

Inne zasoby

