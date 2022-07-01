Katalog firm
IntelliGenesis
IntelliGenesis Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń IntelliGenesis waha się od $94,525 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $167,160 dla Analityk cyberbezpieczeństwa na górnym końcu.

$160K

Naukowiec danych
Median $126K
Specjalista IT
$94.5K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$167K

Inżynier oprogramowania
$167K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w IntelliGenesis to Analityk cyberbezpieczeństwa at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $167,160. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w IntelliGenesis wynosi $146,415.

Inne zasoby