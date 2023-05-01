Katalog firm
IntelliBoard
IntelliBoard Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w IntelliBoard wynosi od $39,800 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzedaży na dolnym końcu do $45,900 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników IntelliBoard. Ostatnia aktualizacja: 11/24/2025

Inżynier Sprzedaży
$39.8K
Architekt Rozwiązań
$45.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w IntelliBoard jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $45,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w IntelliBoard wynosi $42,850.

Inne zasoby

