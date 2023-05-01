IntelliBoard Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w IntelliBoard wynosi od $39,800 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzedaży na dolnym końcu do $45,900 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników IntelliBoard . Ostatnia aktualizacja: 11/24/2025