Katalog firm
Intellias
Intellias Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Intellias waha się od $15,288 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $95,574 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Intellias. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $60K

Inżynier oprogramowania backend

Analityk biznesowy
$65.8K
Analityk danych
$35K

Inżynier sprzętu
$63.6K
Specjalista IT
$77.6K
Marketing
$15.3K
Kierownik projektu
$40.1K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$95.6K
Architekt rozwiązań
$82.3K
Kierownik programu technicznego
$67.3K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Intellias to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $95,574. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Intellias wynosi $64,683.

