Intellia Therapeutics
  • Inżynier Biomedyczny

Intellia Therapeutics Inżynier Biomedyczny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Biomedyczny in United States w Intellia Therapeutics wynosi od $90.2K do $131K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intellia Therapeutics. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$102K - $119K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$90.2K$102K$119K$131K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Biomedyczny w Intellia Therapeutics in United States wynosi rocznie $130,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intellia Therapeutics dla stanowiska Inżynier Biomedyczny in United States wynosi $90,200.

