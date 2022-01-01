Katalog firm
Integral Ad Science
Integral Ad Science Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Integral Ad Science waha się od $105,525 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $320,390 dla Specjalista IT na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Integral Ad Science. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $175K

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $165K
Specjalista IT
$320K

Sprzedaż
$106K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$269K
Architekt rozwiązań
$159K
Kierownik programu technicznego
$131K
Badacz UX
$109K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Integral Ad Science to Specjalista IT at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $320,390. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Integral Ad Science wynosi $162,100.

