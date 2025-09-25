Katalog firm
Intapp
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Intapp Projektant Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in United States w Intapp wynosi $108K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intapp. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Mediana Pakietu
company icon
Intapp
Associate UX Designer
Austin, TX
Łącznie rocznie
$108K
Poziom
1
Podstawa
$95K
Stock (/yr)
$6.5K
Premia
$6.5K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Intapp?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Intapp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Intapp in United States wynosi rocznie $174,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intapp dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $108,000.

