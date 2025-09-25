Katalog firm
Intapp
Intapp Menedżer Projektowania Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektowania Produktu in United States w Intapp wynosi od $76.8K do $110K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intapp. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$88K - $103K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$76.8K$88K$103K$110K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Intapp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektowania Produktu w Intapp in United States wynosi rocznie $109,512. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intapp dla stanowiska Menedżer Projektowania Produktu in United States wynosi $76,752.

