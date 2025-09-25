Katalog firm
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Canada w Intact Financial Corporation wynosi od CA$90.3K do CA$128K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intact Financial Corporation. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$103K - CA$122K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$90.3KCA$103KCA$122KCA$128K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Intact Financial Corporation in Canada wynosi rocznie CA$128,222. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intact Financial Corporation dla stanowiska Projektant Produktu in Canada wynosi CA$90,313.

