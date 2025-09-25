Katalog firm
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Analityk Finansowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Finansowy in Canada w Intact Financial Corporation wynosi od CA$123K do CA$172K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intact Financial Corporation. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$133K - CA$161K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$123KCA$133KCA$161KCA$172K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CA$225K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Współtwórz
Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Intact Financial Corporation in Canada wynosi rocznie CA$171,602. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intact Financial Corporation dla stanowiska Analityk Finansowy in Canada wynosi CA$122,784.

Inne zasoby