Insulet
Insulet Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Insulet waha się od $37,192 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $201,000 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Insulet. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $143K
Inżynier mechanik
Median $81K
Inżynier biomedyczny
$101K

Obsługa klienta
$37.2K
Marketing
$185K
Menedżer produktu
$158K
Kierownik projektu
$60.2K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$201K
Badacz UX
$110K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Insulet to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Insulet wynosi $110,445.

