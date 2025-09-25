Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Instacart wynosi od $388K year dla Software Engineering Manager do $618K year dla Director. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $394K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Instacart. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Instacart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
50%
ROK 1
50%
ROK 2
W Instacart, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:
50% uprawnia w 1st-ROK (50.00% rocznie)
50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)