Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Instacart wynosi od $160K year dla L3 do $553K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $338K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Instacart. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Instacart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
50%
ROK 1
50%
ROK 2
W Instacart, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:
50% uprawnia w 1st-ROK (50.00% rocznie)
50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)