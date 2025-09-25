Katalog firm
Instacart
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Instacart Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in United States w Instacart wynosi od $209K year dla L4 do $395K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $243K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Instacart. Ostatnia aktualizacja: 9/25/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
Pokaż 3 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Instacart, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (50.00% rocznie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Projektant UX

Najczęściej zadawane pytania

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Projektant Produktu chez Instacart in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $395,429. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Instacart pour le poste Projektant Produktu in United States est de $240,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Instacart

Powiązane firmy

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby