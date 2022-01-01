Katalog firm
Inovalon
Inovalon Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Inovalon wynosi od $43,675 całkowitej rekompensaty rocznie dla Architekt Rozwiązań na dolnym końcu do $276,375 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Inovalon.

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $100K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $132K
Analityk Danych
Median $100K

Analityk Biznesowy
Median $96K
Rozwój Biznesu
$110K
Obsługa Klienta
$55.3K
Zasoby Ludzkie
$190K
Konsultant Zarządzania
$276K
Menedżer Projektu
$146K
Sprzedaż
$49.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$246K
Architekt Rozwiązań
$43.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Inovalon jest Konsultant Zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $276,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Inovalon wynosi $105,223.

