Innovaccer
Innovaccer Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Innovaccer wynosi od $9,325 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $260,100 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Innovaccer. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Danych
Median $17.5K
Menedżer Produktu
Median $60K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $67.7K
Analityk Danych
Median $9.3K
Projektant Produktu
Median $21.6K
Menedżer Analityki Danych
$70.8K
Information Technologist (IT)
$77.7K
Konsultant Zarządzania
$16.5K
Operacje Marketingowe
$11.8K
Menedżer Projektowania Produktu
$260K
Sprzedaż
$11.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Innovaccer jest Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $260,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Innovaccer wynosi $21,561.

