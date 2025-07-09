Katalog firm
Innotech Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Innotech wynosi od $11,973 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $122,400 dla Inżynier Chemik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Innotech. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $51K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Analityk Danych
Median $39.8K
Analityk Biznesowy
Median $46K

Architekt Rozwiązań
Median $68K

Architekt Danych

Menedżer Programu Technicznego
Median $78.9K
Asystent Administracyjny
$22.7K
Inżynier Chemik
$122K
Analityk Danych
Median $31.3K
Technolog Informacyjny (IT)
$12K
Bankier Inwestycyjny
$41.8K
Prawny
$63.2K
Projektant Produktu
$38.8K
Menedżer Produktu
$60.2K
Menedżer Projektu
$91.4K
Rekruter
$58.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$66K
Inwestor Venture Capital
$41.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Innotech jest Inżynier Chemik at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $122,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Innotech wynosi $50,958.

