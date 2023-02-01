Katalog firm
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń InnoPeak Technology waha się od $93,132 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $265,000 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $265K
Naukowiec danych
$237K
Inżynier sprzętu
$165K

Prawnik
$221K
Projektant produktu
$109K
Menedżer produktu
$93.1K
Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di InnoPeak Technology adalah Inżynier oprogramowania dengan total kompensasi tahunan sebesar $265,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di InnoPeak Technology adalah $192,960.

