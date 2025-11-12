Katalog firm
InMobi
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Backend

InMobi Inżynier Oprogramowania Backend Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in India w InMobi wynosi od ₹2.45M year dla SDE I do ₹5.6M year dla SDE III. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹3.01M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w InMobi. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
SDE I
(Poziom początkujący)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W InMobi, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (1.19% za okres)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w InMobi in India wynosi rocznie ₹10,391,020. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w InMobi dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in India wynosi ₹3,011,076.

Inne zasoby