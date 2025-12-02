Katalog firm
Inmar
Inmar Menedżer Analityki Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in United States w Inmar wynosi od $153K do $222K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Inmar. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$174K - $202K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$153K$174K$202K$222K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Inmar?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w Inmar in United States wynosi rocznie $222,482. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Inmar dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in United States wynosi $153,307.

