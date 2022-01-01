Inmar Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Inmar waha się od $79,600 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $224,400 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Inmar. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $109K
Kierownik nauki o danych
$188K
Naukowiec danych
$110K

Analityk finansowy
$86.7K
Zasoby ludzkie
$79.6K
Marketing
$224K
Menedżer produktu
$147K
Sprzedaż
$124K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Inmar is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inmar is $124,375.

