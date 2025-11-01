Katalog firm
Ingram Micro
Ingram Micro Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Ingram Micro wynosi od ₹925K year dla Software Engineer II do ₹1.65M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.11M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ingram Micro. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ingram Micro in India wynosi rocznie ₹1,650,438. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ingram Micro dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹728,800.

