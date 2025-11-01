Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Ingram Micro wynosi od ₹925K year dla Software Engineer II do ₹1.65M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.11M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ingram Micro. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
