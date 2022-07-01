Infront X Wynagrodzenia

Katalog firm
Zakres wynagrodzeń Infront X waha się od $43,512 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $181,090 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Infront X. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Menedżer produktu
$181K
Kierownik projektu
$43.5K
Inżynier oprogramowania
$92.8K

Kierownik programu technicznego
$161K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Infront X to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $181,090. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Infront X wynosi $126,793.

Inne zasoby