Infovista Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Infovista waha się od $59,700 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $120,011 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Infovista. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Projektant produktu
$59.7K
Inżynier oprogramowania
$101K
Architekt rozwiązań
$120K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Infovista to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $120,011. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Infovista wynosi $101,490.

