Infosys Architekt Danych Pensje w Greater Dallas Area

Wynagrodzenie Architekt Danych in Greater Dallas Area w Infosys wynosi od $78K year do $140K. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dallas Area year wynosi w sumie $110K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infosys. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia JL3B Associate Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL3A Senior Associate Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Solution Architect $ -- $ -- $ -- $ -- JL5 Senior Solution Architect $98.3K $98.3K $0 $0 Pokaż 1 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji Options W Infosys, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Infosys ?

