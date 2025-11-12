Katalog firm
Infosys
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Architekt Danych

  • Canada

Infosys Architekt Danych Pensje w Canada

Wynagrodzenie Architekt Danych in Canada w Infosys wynosi CA$122K year dla JL5. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infosys. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
JL3B
Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL5
Senior Solution Architect
CA$122K
CA$122K
CA$0
CA$0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Infosys, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Danych w Infosys in Canada wynosi rocznie CA$149,912. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Infosys dla stanowiska Architekt Danych in Canada wynosi CA$121,313.

