Infosys Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Canada

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Canada w Infosys wynosi od CA$105K year dla JL4 do CA$114K year dla JL5. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$97.9K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infosys. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia JL3B Systems Engineer ( Poziom początkujący ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- JL3A Senior Systems Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- JL4 Technology Analyst CA$105K CA$105K CA$0 CA$0 JL5 Technology Lead CA$114K CA$112K CA$190.4 CA$1.3K Pokaż 2 Więcej poziomów

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji Options W Infosys, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Infosys ?

