Infosys
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Projektant UX

  • India

Infosys Projektant UX Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Projektant UX in India w Infosys wynosi ₹1.22M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infosys. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Mediana Pakietu
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.22M
Poziom
L3
Podstawa
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
6 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Infosys?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Infosys, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant UX w Infosys in India wynosi rocznie ₹1,492,206. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Infosys dla stanowiska Projektant UX in India wynosi ₹1,130,885.

Inne zasoby