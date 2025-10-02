Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Atlanta Area w Infor wynosi od $99.8K year dla Software Engineer do $131K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Atlanta Area year wynosi w sumie $90K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infor. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
