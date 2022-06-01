Katalog firm
Info-Tech Research Group
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Info-Tech Research Group Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Info-Tech Research Group waha się od $31,990 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $119,710 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Info-Tech Research Group. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Kierownik projektu
Median $102K
Konsultant zarządzania
$61.7K
Sprzedaż
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inżynier oprogramowania
$32K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Info-Tech Research Group to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $119,710. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Info-Tech Research Group wynosi $81,643.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Info-Tech Research Group

Powiązane firmy

  • Airbnb
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Snap
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby