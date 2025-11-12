Katalog firm
Info Edge
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Info Edge Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in India w Info Edge wynosi ₹1.84M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.77M.

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w Info Edge?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Info Edge in India wynosi rocznie ₹2,237,962. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Info Edge dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in India wynosi ₹1,665,459.

Wyróżnione oferty pracy

