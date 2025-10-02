Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Delhi Area w Info Edge wynosi od ₹1.8M year dla Senior Software Engineer do ₹4.88M year dla Tech Lead/Team Lead. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Delhi Area year wynosi w sumie ₹2.01M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Info Edge. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
