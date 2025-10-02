Katalog firm
Infinitus Systems
Infinitus Systems Analityk Danych Pensje w San Francisco Bay Area

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in San Francisco Bay Area w Infinitus Systems wynosi od $138K do $196K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Infinitus Systems. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$156K - $185K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$138K$156K$185K$196K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Współtwórz
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Infinitus Systems in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $195,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Infinitus Systems dla stanowiska Analityk Danych in San Francisco Bay Area wynosi $137,700.

