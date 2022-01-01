Katalog firm
Infinidat
Infinidat Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Infinidat wynosi od $35,638 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Obsługi Klienta in Israel na dolnym końcu do $111,440 dla Marketing in United States na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Infinidat. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $84.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Biznesowy
$93.5K
Operacje Obsługi Klienta
$35.6K

Marketing
$111K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Infinidat jest Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $111,440. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Infinidat wynosi $88,927.

Inne zasoby