Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Spain w Inetum wynosi €28.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Inetum. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Inetum
Software Engineer
Bilbao, PV, Spain
Łącznie rocznie
€28.9K
Poziom
L2
Podstawa
€28.9K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Inetum?
+€50.8K
+€77.9K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.3K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Inetum in Spain wynosi rocznie €38,012. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Inetum dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Spain wynosi €28,519.

