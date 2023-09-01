Katalog firm
Inetum
Inetum Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Inetum waha się od $19,857 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $162,089 dla Operacje biznesowe na górnym końcu.

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $33K

Inżynier oprogramowania full-stack

Operacje biznesowe
$162K
Analityk biznesowy
$48.8K

Analityk danych
$19.9K
Specjalista IT
$37K
Konsultant zarządzania
$25.2K
Menedżer produktu
$30.5K
Kierownik projektu
$38.3K
Architekt rozwiązań
$42.1K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Inetum to Operacje biznesowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $162,089. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Inetum wynosi $36,991.

