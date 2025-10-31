Katalog firm
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in India w Indus Valley Partners wynosi od ₹509K do ₹708K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Indus Valley Partners. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹545K - ₹642K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹509K₹545K₹642K₹708K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Indus Valley Partners?

Uwzględnione Stanowiska

Architekt Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Indus Valley Partners in India wynosi rocznie ₹708,275. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Indus Valley Partners dla stanowiska Architekt Rozwiązań in India wynosi ₹508,505.

