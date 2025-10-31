Katalog firm
inDriver
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

inDriver Projektant Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in Kazakhstan w inDriver wynosi KZT 23.16M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w inDriver. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Łącznie rocznie
KZT 23.16M
Poziom
Middle
Podstawa
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Premia
KZT 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w inDriver?
Block logo
+KZT 30.25M
Robinhood logo
+KZT 46.41M
Stripe logo
+KZT 10.43M
Datadog logo
+KZT 18.25M
Verily logo
+KZT 11.47M
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w inDriver in Kazakhstan wynosi rocznie KZT 33,306,949. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w inDriver dla stanowiska Projektant Produktu in Kazakhstan wynosi KZT 23,155,177.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla inDriver

Powiązane firmy

  • Microsoft
  • Roblox
  • PayPal
  • Amazon
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby