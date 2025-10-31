Katalog firm
inDriver
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

inDriver Analityk Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Cyprus w inDriver wynosi €64.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w inDriver. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
inDriver
Data Scientist
Limassol, LI, Cyprus
Łącznie rocznie
€64.9K
Poziom
hidden
Podstawa
€64.9K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w inDriver in Cyprus wynosi rocznie €79,689. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w inDriver dla stanowiska Analityk Danych in Cyprus wynosi €64,911.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla inDriver

Powiązane firmy

  • Microsoft
  • Roblox
  • PayPal
  • Amazon
  • Square
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby