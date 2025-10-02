Katalog firm
Indra
Indra Inżynier Oprogramowania Pensje w Chile

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Chile w Indra wynosi CLP 19.45M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Indra. Ostatnia aktualizacja: 10/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Łącznie rocznie
CLP 19.45M
Poziom
L2
Podstawa
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Premia
CLP 0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Indra?

CLP 152.53M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Indra in Chile wynosi rocznie CLP 21,290,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Indra dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Chile wynosi CLP 19,447,952.

