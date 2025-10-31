Katalog firm
indie Semiconductor
indie Semiconductor Menedżer Programów Technicznych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in United States w indie Semiconductor wynosi od $185K do $257K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w indie Semiconductor. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$198K - $233K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$185K$198K$233K$257K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w indie Semiconductor?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w indie Semiconductor in United States wynosi rocznie $257,283. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w indie Semiconductor dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $184,716.

