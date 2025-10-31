Katalog firm
indie Semiconductor
indie Semiconductor Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Canada w indie Semiconductor wynosi CA$125K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w indie Semiconductor. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
indie Semiconductor
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$125K
Poziom
L3
Podstawa
CA$99.4K
Stock (/yr)
CA$25.1K
Premia
CA$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w indie Semiconductor?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w indie Semiconductor in Canada wynosi rocznie CA$157,751. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w indie Semiconductor dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$109,459.

