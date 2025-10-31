Katalog firm
indie Semiconductor
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

indie Semiconductor Inżynier Sprzętu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzętu in United States w indie Semiconductor wynosi $160K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w indie Semiconductor. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Mediana Pakietu
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Łącznie rocznie
$160K
Poziom
2
Podstawa
$120K
Stock (/yr)
$40K
Premia
$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Sprzętu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w indie Semiconductor in United States wynosi rocznie $314,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w indie Semiconductor dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United States wynosi $185,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla indie Semiconductor

Powiązane firmy

  • Microsoft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Coinbase
  • SoFi
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby