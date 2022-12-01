Katalog firm
IndiaMART
IndiaMART Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń IndiaMART waha się od $6,585 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $28,744 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy IndiaMART. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $13.8K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
Median $28.7K
Sprzedaż
$6.6K

Inwestor venture capital
$11.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w IndiaMART to Menedżer produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $28,744. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w IndiaMART wynosi $12,839.

