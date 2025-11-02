Indeed Analityk Biznesowy Pensje

Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in United States w Indeed wynosi od $97.7K year dla L1 do $214K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $158K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Indeed. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L0 $ -- $ -- $ -- $ -- L1 Business Analyst I $97.7K $87.2K $4K $6.6K L2 Business Analyst II $ -- $ -- $ -- $ -- L2-II Senior Business Analyst $142K $112K $14.2K $16.1K Pokaż 3 Więcej poziomów

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( USD ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Indeed, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.4 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Indeed, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 8.32 % kwartalnie )

33.4 % uprawnia w 3rd - ROK ( 8.35 % kwartalnie ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Jaki jest harmonogram uprawnień w Indeed ?

