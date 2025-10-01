Katalog firm
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Incred Finance Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Incred Finance wynosi ₹2.66M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Incred Finance. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.66M
Poziom
Senior
Podstawa
₹2.34M
Stock (/yr)
₹171K
Premia
₹149K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Incred Finance?

₹13.94M

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Inżynier Oprogramowania στην Incred Finance in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,712,971. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Incred Finance για τον ρόλο Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru είναι ₹2,462,941.

