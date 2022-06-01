Katalog firm
Included Health
Included Health Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Included Health waha się od $114,570 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $332,655 dla Operacje biznesowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Included Health. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $219K
Asystent administracyjny
$125K

Operacje biznesowe
$333K
Analityk danych
$134K
Naukowiec danych
$325K
Analityk finansowy
$115K
Projektant produktu
$186K
Kierownik programu
$208K
Kierownik projektu
$137K
Rekruter
$166K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$265K
Badacz UX
$286K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Included Health, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Included Health to Operacje biznesowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $332,655. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Included Health wynosi $197,003.

Inne zasoby