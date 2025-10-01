Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Vancouver w Improving wynosi CA$95.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Improving. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Łącznie rocznie
CA$95.6K
Poziom
Senior Software Developer I
Podstawa
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Improving in Greater Vancouver wynosi rocznie CA$141,010. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Improving dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Vancouver wynosi CA$95,578.

